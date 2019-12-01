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خبر وفاة الفنان محمد عبده تجتاح مواقع التواصل

الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات
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طمئن الفنان السعودي الكبير، محمد عبده، جمهوره، على صحته، بعد تداول شائعات في اليومين الماضين عن وفاته، حيث ظهر في مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي،لينفي بشكل غير مباشر هذه الشائعات .

ونشر الشاعر السعودي، صالح الشادي ،مقطع فيديو برفقة فنان العرب، عبر "تويتر"، لينفي فيه هذه الشائعات .

وظهر محمد عبده في الفيديو برفقة صالح الشادي، بالصحراء، في ظلام الليل، متجاهلًا الرد على شائعات وفاته، وموجهًا رسالة تهنئة لـ "الشادي" بمناسبة عيد ميلاده .

جاء ذلك، بعدما تصدر الفنان السعودي الكبير محمد عبده مؤشر البحث جوجل في المملكة العربية السعودية، بآلاف من عمليات البحث، بعد انتشار شائعة عن وفاته

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