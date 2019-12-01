كارثة.. دواء شائع لمرضى السكر قد يسبب السرطان

الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اكتشف خبراء الوكالة الأوروبية للأدوية، كارثة بشان أشهر علاج لمرض السكري، والذي يمكن ان يسبب السرطان، خاصة أنه يستخدم ضمن مواد اخرى ويعطى للفئران لإصابتها بالسرطان.

وقالت صحيفة بولندية في مقال منشور، اليوم الأربعاء، أن دواء شائعا في الاتحاد الأوروبي لعلاج مرض السكري، يمكن أن يحتوي على مواد كيميائية خطرة.

وجاء في مقال لصحيفة "زينك غازيتا بروانا": "إن الميتفورمين، الذي يستخدمه قرابة مليوني بولندي من المصابين بمرض السكري، يمكن أن يحتوي على مركب كيميائي قوي"، مشيرة إلى أن المركب الكيميائي المذكور "يعطى من بين أمور أخرى، للفئران من أجل التسبب بالسرطان".

وتشير الصحيفة في مقالها إلى أن المعلومات حول محتوى المركب الكيميائي الخطير في هذا الدواء تم تأكيدها من قبل مصدرين مستقلين.

وذكرت الصحيفة أن خبراء الوكالة الأوروبية للأدوية سيناقشون الأمر، صباح اليوم الأربعاء، مع ممثلي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أيضاً عقد لقاء، صباح اليوم الأربعاء، لفريق مواجهة الأزمات في وزارة الصحة البولندية.

ويعتبر الميتفورمين دواء خافضا لسكر الدم، يتم تناوله عن طريق الفم، من فئة البيغوانيد. وهو خط المعالجة الأول للسكري النمط الثاني، على وجه الخصوص، للأشخاص الذين يعانون من فرط الوزن أو السمنة، والذين لديهم وظيفة كلوية طبيعية. وتم الحدّ من استخدامه لمعالجة سكري الحوامل بسبب مخاوف تتعلّق بالسلامة.