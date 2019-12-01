قناة روسيا : اكتشاف حطام سفينة من زمن المسيح فيها نبيذ وزيت زيتون .. فيديو كارثة.. دواء شائع لمرضى السكر قد يسبب السرطان عراك مفضوض يهزّ الملاعب الأردنية (فيديو) الجوف : اللواء أمين العكيمي يتفقد أوضاع السجون والسجناء ويصدر توجيهات عاجلة للجهات المختصة تعرف على التهمتين الموجهتين لـ ترمب تمهيدا لمحاكمته وعزله شركة قوقل تقدم مكافأة لمواطن سعودي ... لهذا السبب؟ عاجل .. بعد اكتشاف مقابر جماعية .. بيان شديد اللهجة من هيئة علماء المسلمين احتشاد عشرات الصحفيين في مأرب رفضا لمحاكمة 10 من زملائهم المختطفين لدى الحوثيين بعد 70 يوما من الاعتقال في المكلا .. الصحفي صفوان المنيفي يرى شمس الحرية وزارة المالية السعودية تصدر اعلانا مطمئنا لكافة الشعب السعودي
قام محافظ محافظة الجوف اللواء أمين بن علي العكيمي اليوم ومعه مدير مكتب حقوق الإنسان عبد الهادي العصار ووكيل نيابة الجوف القاضي عبد السلام منيف بزيارة تفقدية لأوضاع السجون بالمحافظة .
ووجه اللواء أمين العكيمي النيابة العامة بسرعة استكمال الاجراءات بحق المحتجزين والسجناء والإفراج على من لم تثبت عليهم أي أدانات .
كما شدد العكيمي علي سرعة البت في مختلف قضايا السجناء وإحالة من ثبت ادانتهم إلى الجهات ذات الاختصاص, كما وجهة محافظ محافظة الجوف بتقديم الرعاية الكاملة للسجناء خاصة فيما يتعلق بجوانب التغذية والاحتياجات الخاصة .
من جانبه أكد وكيل النيابة العامة بالجوف القاضي عبد السلام الرملي إحالة عدد من القضايا إلى المحكمة والافراج عن من لم يثبت أدانتهم بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
إلى ذلك قال مدير مكتب حقوق الإنسان عبد الهادي العصار أن زيارة مكتب حقوق الإنسان للسجون بالمحافظة والإطلاع على أوضاع السجناء يأتي تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان .