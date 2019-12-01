الجوف : اللواء أمين العكيمي يتفقد أوضاع السجون والسجناء ويصدر توجيهات عاجلة للجهات المختصة

الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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قام محافظ محافظة الجوف اللواء أمين بن علي العكيمي اليوم ومعه مدير مكتب حقوق الإنسان عبد الهادي العصار ووكيل نيابة الجوف القاضي عبد السلام منيف بزيارة تفقدية لأوضاع السجون بالمحافظة .

ووجه اللواء أمين العكيمي النيابة العامة بسرعة استكمال الاجراءات بحق المحتجزين والسجناء والإفراج على من لم تثبت عليهم أي أدانات .

كما شدد العكيمي علي سرعة البت في مختلف قضايا السجناء وإحالة من ثبت ادانتهم إلى الجهات ذات الاختصاص, كما وجهة محافظ محافظة الجوف بتقديم الرعاية الكاملة للسجناء خاصة فيما يتعلق بجوانب التغذية والاحتياجات الخاصة .

من جانبه أكد وكيل النيابة العامة بالجوف القاضي عبد السلام الرملي إحالة عدد من القضايا إلى المحكمة والافراج عن من لم يثبت أدانتهم بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

إلى ذلك قال مدير مكتب حقوق الإنسان عبد الهادي العصار أن زيارة مكتب حقوق الإنسان للسجون بالمحافظة والإطلاع على أوضاع السجناء يأتي تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان .