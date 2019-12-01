شركة قوقل تقدم مكافأة لمواطن سعودي ... لهذا السبب؟

الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كافأت شركة "غوغل" الأمريكية، مواطنا سعوديا، بعد اكتشافه ثغرة أمنية في منصتها الشهيرة للفيديوهات "يوتيوب".

ولاحظ حمود الهلماني، وهو طالب في كلية علوم الحاسب الآلي بمحافظة الليث في مكة المكرمة، وجود إمكانية الدخول لبعض المحتويات الخاصة للمستخدمين دون إذن مسبق، والذي بدوره ينتهك خصوصية المستخدمين، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وأوضح الهلماني في بيان إصدرته إدارة العلاقات العامة والإعلام في كلية الهندسة والحاسب الآلي بالليث، أن الثغرة تسمح للمهاجم بالوصول لبعض المحتويات الخاصة بالمستخدمين دون أي تصريح مسبق، وأوضح أن المشكلة تكمن في كيفية الوصول إلى تلك المواد في إطار مختلف يسمح بتجاوز آلية الأمان "Authentication bypass".

وبعد أن راسل الهلماني إدارة "غوغل"، وتقديمه تقريرا وافيا عن اكتشافه، تواصل الفريق الأمني للشركة العالمية معه، وقدم له إقرارا بصحة وأهمية اكتشافه، وأبلغه بتخصيص مكافأة تشجيعية نظير تميزه وجهوده وتمكينه من التوصل لثغرة أمنية، نظير اكتشافه.

من جانبه، أوضح عميد كلية الهندسة والحاسب الآلي في الليث، الدكتور إسكندر هوساوي، أن حمود الهلماني من الطلاب الذين عملوا على تحسين مهاراتهم ومستواهم العلمي، موضحا أن اندماج الدراسة الأكاديمية مع المعارف والمهارات الشخصية جعلت منه طالبا متميزا.

وأوضح أن الكلية تزخر بمخرجاتها من طلاب وأعضاء هيئة تدريس، ويعود الفضل لما تقدمه حكومة "خادم الحرمين الشريفين"، الملك سلمان بن عبد العزيز، من دعم غير محدود للتعلم، مما جعل وسائل التعليم منارات للمعرفة وساحات يتنافس فيها المبدعون في خدمة وطنهم ومجتمعهم؛ من خلال ما يتلقّونه من علوم ومهارات تجعل منهم سواعد لبناء الوطن.