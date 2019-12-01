احتشاد عشرات الصحفيين في مأرب رفضا لمحاكمة 10 من زملائهم المختطفين لدى الحوثيين

الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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أحتشد عشرات الصحفيين والناشطين، صباح اليوم الثلاثاء بمحافظة مأرب، عبر وقفة احتجاجية، وذلك رفضاً لمحاكمة الصحفيين العشرة المختطفين لدى مليشيات الحوثي الانقلابية بصنعاء.

وندد بيان الوقفة التي جاءت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بالصمت والتخاذل الدولي تجاه الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في اليمن.

وتطرق البيان للوضع الحقوقي والإنساني بشكل عام وبشكل خاص عن وضع الصحافة والصحفيين الذين تتزايد حدة الانتهاكات بحقهم. وقال: تحل هذه المناسبة بينما عشرات الصحفيين اليمنيين في السجون والمعتقلات منذ سنوات يتعرضون لأقسى أنواع البطش والتنكيل والحرمان من أبسط مقومات الحياة.

وأشار إلى أن العالم يخلد اليوم ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في الوقت الذي نجد فيه مليشيات الحوثي المتوحشة التي أنتجت و تنتج المآسي و الحروب، وتتفنن في مصادرة الحقوق والحريات وتكميم الأفواه، وتمعن في الإجهاز على شهود الحقيقة”.

وأكد البيان رفض المحاكمات التي تقوم بها جماعة الحوثي بحق الصحفيين المختطفين لديها منذ خمسة سنوات، مطالباً بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسرا والمعتقلين.

ودعا وسائل الإعلام المحلية والخارجية إلى رفع وتيرة المناصرة الإعلامية والتنسيق لتسليط الضوء بشكل مركز وكبير على الانتهاكات التي تطال الصحفيين والإعلاميين في اليمن، وما يتعرضون له من مآس وفضائع.

وناشد البيان الأمم المتحدة ومنظماتها والمنظمات الدولية المعنية بالحقوق وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والعفو الدولية وهيومان رايتس إلى الاضطلاع بمسؤلياتهم تجاه العاملين في قطاع الإعلام والصحافة باليمن .

وأهاب المحتجون بالاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المحلية والدولية الدفع باتجاه الضغط على جماعة الحوثي للإفراج عن الصحفيين المختطفين.

وأكدوا على ضرورة تكاثف الجهود لكل الإطارات المناضلة، وخلق جبهة موسعة على المستوى المحلي، وتنسيق الجهود دوليا عبر وسائط المجتمع المدني، للحد من تفاقم الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين في اليمن.

وثمن المحتجون دور كل الكيانات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي تنتصر للحقوق والحريات، ونحيي كل الجهود التي تقف في وجه الظلم والبطش بحق الصحفيين..مؤكدين رفضهم لكل أشكال العنف والانتهاكات والجرائم والفضائع التي ترتكب بحق اليمنيين.

وطالب البيان الحكومة الشرعية ووزارات حقوق الإنسان والإعلام بمواقف وتحركات جادة تسهم بشكل فعال في حماية اليمنيين والتخفيف من معاناتهم وما يطالهم من المعاناة والقهر والعنف والحرمان من العيش الكريم ومختلف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقهم .

وكانت محكمة تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية عقدت، أمس الاثنين، أولى جلسات المحاكمة لعشرة صحفيين مختطفين لديها منذ خمس سنوات، ووجهت لهم تهم ملفقة.. وكشف الصحفيين المختطفين خلال الجلسة عن تعرضهم للتعذيب والضرب من قبل قيادي حوثي يشرف سجن الأمن السياسي بصنعاء.