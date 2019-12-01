احتشاد عشرات الصحفيين في مأرب رفضا لمحاكمة 10 من زملائهم المختطفين لدى الحوثيين بعد 70 يوما من الاعتقال في المكلا .. الصحفي صفوان المنيفي يرى شمس الحرية وزارة المالية السعودية تصدر اعلانا مطمئنا لكافة الشعب السعودي عاجل .. البيت الأبيض يعلن عن صفقة جيدة جدا مع الد خصومه شاهد كيف استقبل الملك سلمان رئيس وفد دولة قطر .. لقطات أخوية مؤثرة الملك سلمان يعلن موقفا اصيلا تجاه الشعب اليمني ويتحدث عن الحل في اليمن البيان الختامي للقمة الخليجية يحدد هدف أعلى لمجلس التعاون ومشروع خليجي واحد بحلول 2025 ماذا قال الملك سلمان في افتتاح القمة الخليجية ومن هم الحاضرين؟ 10 عمليات اغتيال في عدن الخاضعة لسيطرة مليشيات الانتقالي - تعرف على الضحايا الاصلاح ينعي قيادي كبير وأحد أبرز مؤسسي الحزب ويتحدث عن خسارة كبيرة .. بيان
أفرجت سلطات محافظة حضرموت، عن الصحفي صفوان المنيفي بعد سبعون يوما من الاعتقال.
وكشف الصحفي المنيفي في منشور على صفحته الرسمية على الفيس بوك، عن وصوله مساء أمس إلى محافظة مأرب.
وقال "دخلنا مدآئن سبأ المقدسة مأ رب".
وأضاف "سبعون يوماً خلف القضبان، سبعون يوماً حصاراً و نهاراً.
وتساءل "لا أدري ! لماذا حدث كل ذلك لي؟".
وفي 21 من سبتمبر الماضي، وصل الصحفي المنيفي إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وشارك في فعاليات من بينها اللقاء الأول للجنة التحضيرية لمؤتمر الشباب الاتحادي للسلام والتنمية والإعمار.
وفي 23 من سبتمبر اعتقلت قوة أمنية الصحفي المنيفي، من أحد فنادق مدينة المكلا، دون الإفصاح عن سبب الاعتقال الذي دام 70 يوما.