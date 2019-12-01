بعد 70 يوما من الاعتقال في المكلا .. الصحفي صفوان المنيفي يرى شمس الحرية

الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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أفرجت سلطات محافظة حضرموت، عن الصحفي صفوان المنيفي بعد سبعون يوما من الاعتقال.

وكشف الصحفي المنيفي في منشور على صفحته الرسمية على الفيس بوك، عن وصوله مساء أمس إلى محافظة مأرب.

وقال "دخلنا مدآئن سبأ المقدسة مأ رب".

وأضاف "سبعون يوماً خلف القضبان، سبعون يوماً حصاراً و نهاراً.

وتساءل "لا أدري ! لماذا حدث كل ذلك لي؟".

وفي 21 من سبتمبر الماضي، وصل الصحفي المنيفي إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وشارك في فعاليات من بينها اللقاء الأول للجنة التحضيرية لمؤتمر الشباب الاتحادي للسلام والتنمية والإعمار.

وفي 23 من سبتمبر اعتقلت قوة أمنية الصحفي المنيفي، من أحد فنادق مدينة المكلا، دون الإفصاح عن سبب الاعتقال الذي دام 70 يوما.