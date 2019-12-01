وزارة المالية السعودية تصدر اعلانا مطمئنا لكافة الشعب السعودي

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أكدت وزارة المالية السعودية أنه لن يكون هناك مزيد من الرسوم والضرائب، إلا بعد دراسة آثارها المالية والاقتصادية على المواطن وآثارها في تنافسية الاقتصاد.
وقال وزير المالية محمد عبد الله الجدعان خلال ملتقى الميزانية المنعقد، اليوم الثلاثاء: "خادم الحرمين أكّد أهمية الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات والسعودية خلال عام 2019 حققت نجاحات متميزة ولن تقف عند ذلك"، مضيفا: "أتمنى أن نرى مزيداً من النمو في 2020"، وفق صحيفة"سبق" المحلية.
وأشار إلى أن هدف الحكومة واضح جداً في تمكين القطاع الخاص وهو شريك أساسي ومهم.
وكانت قد بدأت في الرياض، اليوم، أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2020، الذي تنظّمه وزارة المالية، بمشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات.
وفي الجلسة الأولى بعنوان "مؤشرات الميزانية العامة وأثرها في النمو الاقتصادي"، شارك كل من وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان؛ ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري؛ ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي.