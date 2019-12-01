آخر الاخبار

احتشاد عشرات الصحفيين في مأرب رفضا لمحاكمة 10 من زملائهم المختطفين لدى الحوثيين بعد 70 يوما من الاعتقال في المكلا .. الصحفي صفوان المنيفي يرى شمس الحرية وزارة المالية السعودية تصدر اعلانا مطمئنا لكافة الشعب السعودي عاجل .. البيت الأبيض يعلن عن صفقة جيدة جدا مع الد خصومه شاهد كيف استقبل الملك سلمان رئيس وفد دولة قطر .. لقطات أخوية مؤثرة الملك سلمان يعلن موقفا اصيلا تجاه الشعب اليمني ويتحدث عن الحل في اليمن البيان الختامي للقمة الخليجية يحدد هدف أعلى لمجلس التعاون ومشروع خليجي واحد بحلول 2025 ماذا قال الملك سلمان في افتتاح القمة الخليجية ومن هم الحاضرين؟ 10 عمليات اغتيال في عدن الخاضعة لسيطرة مليشيات الانتقالي - تعرف على الضحايا الاصلاح ينعي قيادي كبير وأحد أبرز مؤسسي الحزب ويتحدث عن خسارة كبيرة .. بيان

سبأفون .. أصالة وتواصل

عاجل .. البيت الأبيض يعلن عن صفقة جيدة جدا مع الد خصومه

الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 824

أعلن كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، أن المرحلة الأولى من صفقة التجارة مع الصين ستكون "جيدة جدا".

وحسب "رويترز" قال رئيس موظفي البيت الأبيض بالوكالة ميك مولفاني اليوم الثلاثاء إن آفاق الجزء الأول من صفقة التجارة الأمريكية مع الصين تبدو جيدة.

وقال مولفاني في حدث لـ"وول ستريت جورنال": "أعتقد أن المسار نحو صفقة المرحلة الأولى جيد للغاية". وكرر تأكيد الرئيس دونالد ترامب بأنه "لا يشعر بالضغط من أجل توقيع اتفاقية تجارية مع بكين قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2020".

إقراء أيضاً
شاهد كيف استقبل الملك سلمان رئيس وفد دولة قطر .. لقطات أخوية مؤثرة
البيان الختامي للقمة الخليجية يحدد هدف أعلى لمجلس التعاون ومشروع خليجي واحد بحلو
ماذا قال الملك سلمان في افتتاح القمة الخليجية ومن هم الحاضرين؟
الملك سلمان يعلن ميزانية السعودية لعام 2020 ويصدر توجيهات .. رقم كبير وهذه قيمة
تعرَّف من سيمثل قطر في القمة الخليجية
مقاتلات في الإمارات وقاذفات في قطر... حشود أمريكية في "مهمة خاصة"
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس