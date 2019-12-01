عاجل .. البيت الأبيض يعلن عن صفقة جيدة جدا مع الد خصومه

الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، أن المرحلة الأولى من صفقة التجارة مع الصين ستكون "جيدة جدا".

وحسب "رويترز" قال رئيس موظفي البيت الأبيض بالوكالة ميك مولفاني اليوم الثلاثاء إن آفاق الجزء الأول من صفقة التجارة الأمريكية مع الصين تبدو جيدة.

وقال مولفاني في حدث لـ"وول ستريت جورنال": "أعتقد أن المسار نحو صفقة المرحلة الأولى جيد للغاية". وكرر تأكيد الرئيس دونالد ترامب بأنه "لا يشعر بالضغط من أجل توقيع اتفاقية تجارية مع بكين قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2020".