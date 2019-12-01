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الملك سلمان يعلن موقفا اصيلا تجاه الشعب اليمني ويتحدث عن الحل في اليمن

الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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اكد الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، استمرار التحالف في دعمه للشعب اليمني وحكومته.

وثمن العاهل السعودي في كلمته الافتتاحية بالقمة الخليجية اليوم في الرياض، جهود اليمنيين وعلى رأسهم الحكومة في التوصل إلى اتفاق الرياض.

واكد الملك على أهمية الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.

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