عاجل : البيان الختامي للقمة الخليجية يحدد هدف أعلى لمجلس التعاون ومشروع خليجي واحد بحلول 2025

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دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، في كلمته التي ألقاها خلال ختام القمة الخليجية التي عقدت بدورتها الأربعين في الرياض الثلاثاء، إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني للحفاظ على الأمن الإقليمي.
وشدد في البيان الختامي للقمة على أن أي اعتداء على أي دولة في المجلس هو اعتداء على المجلس كله.
كما أكد أن الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله.
ودعا إلى العمل مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة أي تهديد عسكري.
إلى ذلك، شدد على أهمية التعاون والتكامل والتضامن بين دول المجلس، داعياً إلى وحدة مالية ونقدية بحلول 2025 .
ولاحقاً أعلن الملك سلمان انتهاء القمة الخليجية في دورتها الـ40