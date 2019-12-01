الملك سلمان يعلن ميزانية السعودية لعام 2020 ويصدر توجيهات .. رقم كبير وهذه قيمة العجز

الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن ميزانية المملكة لعام 2020 بقيمة 1020 مليار ريال.

ووصف الملك سلمان ميزانية المملكة للعام المقبل، بأنها "تعزز مسيرة التنمية في المملكة وتهدف إلى إدامة النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي".

وأكد عزم حكومة المملكة على "تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح أرامكو من قبل صندوق الاستثمارات العامة".

وشدد على نهج الحكومة في "الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ورفع كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي الذي يبلغ في ميزانية العام المقبل 1.020 تريليون ريال".

وقال إن الميزانية السعودية للعام 2020 "تعد استمرارا لسياسة الحكومة في تطوير الخدمات والمرافق الأساسية للمواطنين، ورفع مستوى جودة الحياة وإدامة خطط الإسكان، ووجهنا بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة".

وتضمنت ميزانية 2020 عجزا بقيمة 187 مليار ريال.