عاجل.. تصفية قيادات حوثية رفيعة.. وقبيلة سنحان تشهد توترا واعتقالات جماعية

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في ظروف غامضة تم تصفية ثلاثة من قيادات ميلشيات الحوثي الانقلابي بمحافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء.
وأفادت مصادر مطلعة "إن المليشيا تتكتم حتى الآن على القتلى وهم: أبوصالح وأبوزيد وقيادي ثالث، لافتاً إلى أن أصابع الاتهام الحوثية تتجه إلى أتباع الرئيس السابق علي صالح".
واعتقلت مليشيا الحوثي الأسبوع الماضي عشرات من أبناء مديرية سنحان مسقط رأس الرئيس السابق خشية أن تكون هذه المديرية منطلقاً لمقاومة شعبية قادمة، ومركز عمليات لإدارة تصفية القيادات الحوثية.