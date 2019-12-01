عاجل.. تصفية قيادات حوثية رفيعة.. وقبيلة سنحان تشهد توترا واعتقالات جماعية

الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - مارب

عدد القراءات 128

في ظروف غامضة تم تصفية ثلاثة من قيادات ميلشيات الحوثي الانقلابي بمحافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر مطلعة "إن المليشيا تتكتم حتى الآن على القتلى وهم: أبوصالح وأبوزيد وقيادي ثالث، لافتاً إلى أن أصابع الاتهام الحوثية تتجه إلى أتباع الرئيس السابق علي صالح".

واعتقلت مليشيا الحوثي الأسبوع الماضي عشرات من أبناء مديرية سنحان مسقط رأس الرئيس السابق خشية أن تكون هذه المديرية منطلقاً لمقاومة شعبية قادمة، ومركز عمليات لإدارة تصفية القيادات الحوثية.