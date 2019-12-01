دراسة بريطانية المضادات الحيوية خطر يؤدي للوفاة

الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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يلجأ الكثير في أوقات نزلات البرد وأمراض الحلق إلى المضادات الحيوية مباشرة دون استشارة الطبيب وهذا هو الحال في شتى المناطق؛ إلا أن الكارثة أن مخاطر المضادات لاتؤدي لأضرار مرضية فحسب بل قد تؤدي إلى الوفاة.

أجريت دراسة بريطانية تحذر من مخاطر الإسراف في تناول المضادات الحيوية، وحسب الدراسة التي أجراها معهد فرانسيس كريك في لندن، فإن هناك بكتيريا في الأمعاء تساعد نظام المناعة في التفاعل السريع مع أولى علامات وجرد فيروسات في الرئة، الأمر الذي يساعد في تخفيف حدة العدوى.

وتقوم هذه البكتيريا بوظيفة مهمة تتمثل في جعل أنسجة الرئة في حالة تأهب كخط دفاع أول عند حدوث الإصابة، كما أنها ترسل إشارات تعوق دون التكاثر السريع للفيروس.

وخلص العلماء الذين أجروا تجاربهم على الفئران التي تم حقنها بالأنفلونزا، إلى أن احتمالية الموت لدى الفئران الذين استخدم العلماء معهم المضادات الحيوية، زادت ثلاث مرات مقارنة بالفئران الذين لم يتم حقنهم بالمضادات الحيوية. وبعد يومين من حقن الفئران بفيروس الأنفلونزا، تكاثر الفيروس في الرئة بمقدار خمسة أضعاف لدى الفئران التي تم حقنها بالمضادات الحيوية، مقارنة بتلك التي لم يتم حقنها.

وتكشف نتائج الدراسة، أن استخدام المضادات الحيوية في غير موضعها السليم، لا يؤدي فقط لإضعاف تأثيرها وقتل البكتيريا النافعة في الجسم، لكنه يسهل أيضا إصابة الجسم بالمزيد من الفيروسات مستقبلا. ولفتت الدراسة التي نشرت في دورية " سيل ريبورتس" العلمية، النظر إلى أن القطاع الصحي في العالم كله، يواجه مشكلة زيادة المقاومة للمضادات الحيوية، الأمر الذي قد يزيد من إمكانية أن تتسبب الجروح والأمراض البسيطة مستقبلا في الوفاة.

المصدر: مأرب برس + دويتشه فيله