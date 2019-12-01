تعرَّف من سيمثل قطر في القمة الخليجية

الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- خاص

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تنطلق القمة الخليجية الأربعين اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض.

تساءل ناشطون ومهتمون في الشأن الخليجي حول تمثيل دولة قطر في هذه القمة، خصوصا بعد حصار قطر طوال الفترة السابقة.

وكان المجلس الوزاري التحضيري قد اختتم اجتماعاته أمس بعد بحث ترشيح بالكويت نايف الحجرف لمنصب الأمين العام للمجلس.

وقد أعلنت قطر بأن الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفه آل ثاني سيترأس وفد قطر وهو رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفق ما أفادت وكالة قنا القطرية للأنباء.