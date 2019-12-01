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تقرير أممي "الحوثيون يعملون على تجويع ستة ملايين يمني"

الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات
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قال تقرير أممي أمس الإثنين أن مليشيات الحوثي تعمل على تجويع ستة ملايين يمني في مناطق سيطرتها.

 

وذكر التقرير أن محافظة الحديدة والضالع وحجة تسيطر عليها المليشيات وتعمل على منع وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمواطنين.

 

وأفاد التقرير أن الوصول للمدنيين لازال صعبا للغاية بسبب القيود التي تفرضها الجماعة، موضحا حاجة المواطنين الماسة للوقود والغاز في تلك المناطق وانقطاع الكهرباء والماء والخدمات الصحية وزيادة تكلفة السلع الأساسية والغذاء.

 

وأضاف التقرير إلى أن مليشيات الحوثي رفضت 11مشروعا منقذا لقرابة مليون ونصف بتمويل يقدر بأكثر من ثلاثين مليون دولار، وأن الموافقات على المشروع تستغرق في مناطق الحوثي قرابة ثلاثة أشهر .

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