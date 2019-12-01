تقرير أممي "الحوثيون يعملون على تجويع ستة ملايين يمني" تحذيرات من تردي الوضع الإقتصادي في الفترة المقبلة.. سعر الصرف اليوم محامية سعودية تخرس المزايدين وتفجر معلومات مذهلة عن المرأة ومصادرها المالية فرق الاغتيالات تواصل تصعيدها الإجرامي بـ«عدن»..تعرّف على ضحية اليوم النائب العام يدافع عن قراره بفصل المخا عن تعز ويعد بإعادة النظر فيه مقاتلات في الإمارات وقاذفات في قطر... حشود أمريكية في "مهمة خاصة" شرطة «مأرب» تعقد اجتماعاً امنيا وتصدر عددًا من التوجيهات السعودية تكشف حقيقة زيادة رسوم الوافدين الحكومة الشرعية تعلن عن مبادرة وطنية جديدة.. تفاصيل المبادرة «رويترز»: أمير قطر قد يفاجئ الجميع غدًا في السعودية
قال تقرير أممي أمس الإثنين أن مليشيات الحوثي تعمل على تجويع ستة ملايين يمني في مناطق سيطرتها.
وذكر التقرير أن محافظة الحديدة والضالع وحجة تسيطر عليها المليشيات وتعمل على منع وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمواطنين.
وأفاد التقرير أن الوصول للمدنيين لازال صعبا للغاية بسبب القيود التي تفرضها الجماعة، موضحا حاجة المواطنين الماسة للوقود والغاز في تلك المناطق وانقطاع الكهرباء والماء والخدمات الصحية وزيادة تكلفة السلع الأساسية والغذاء.
وأضاف التقرير إلى أن مليشيات الحوثي رفضت 11مشروعا منقذا لقرابة مليون ونصف بتمويل يقدر بأكثر من ثلاثين مليون دولار، وأن الموافقات على المشروع تستغرق في مناطق الحوثي قرابة ثلاثة أشهر .