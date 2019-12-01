تقرير أممي "الحوثيون يعملون على تجويع ستة ملايين يمني" تحذيرات من تردي الوضع الإقتصادي في الفترة المقبلة.. سعر الصرف اليوم محامية سعودية تخرس المزايدين وتفجر معلومات مذهلة عن المرأة ومصادرها المالية فرق الاغتيالات تواصل تصعيدها الإجرامي بـ«عدن»..تعرّف على ضحية اليوم النائب العام يدافع عن قراره بفصل المخا عن تعز ويعد بإعادة النظر فيه مقاتلات في الإمارات وقاذفات في قطر... حشود أمريكية في "مهمة خاصة" شرطة «مأرب» تعقد اجتماعاً امنيا وتصدر عددًا من التوجيهات السعودية تكشف حقيقة زيادة رسوم الوافدين الحكومة الشرعية تعلن عن مبادرة وطنية جديدة.. تفاصيل المبادرة «رويترز»: أمير قطر قد يفاجئ الجميع غدًا في السعودية
يحافظ الريال اليمني على استقراره صبيحة هذا اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن وصنعاء الخاضعة للحوثي .
وقال عدد من الصيارفة أن الدولار لازال مستقرا ب585ريال في صنعاء بينما لازال ب600ريال يمني في العاصمة عدن.
وحذر مراقبون من أن نفاد الوديعة السعودية التي قدمت لليمن والبالغة ملياري دولار قد يؤدي إلى تراجع قيمة الريال اليمني في المرحلة المقبلة.
وقد حذر كذلك البنك الدولي من الآثار السلبية من الوضع المقبل بعد نفاد الوديعة السعودية ودعا إلى حشد المزيد من المساعدات الخارجية لدعم الاستيراد بمايكفي للحفاظ على الإقتصاد في اليمن.
أما فيما يخص أسعار الصرف اليوم:
الريال السعودي شراء: 154.5 - 154 بيع: 155 - 154.8
الدولار الاميركي شراء: 582 - 585 بيع: 588 - 590
أسعار الصرف في عدن :
الريال السعودي شراء: 157 بيع: 158
الدولار الاميركي شراء: 596 بيع: 600