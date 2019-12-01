تحذيرات من تردي الوضع الإقتصادي في الفترة المقبلة.. سعر الصرف اليوم

الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- خاص

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يحافظ الريال اليمني على استقراره صبيحة هذا اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن وصنعاء الخاضعة للحوثي .

وقال عدد من الصيارفة أن الدولار لازال مستقرا ب585ريال في صنعاء بينما لازال ب600ريال يمني في العاصمة عدن.

وحذر مراقبون من أن نفاد الوديعة السعودية التي قدمت لليمن والبالغة ملياري دولار قد يؤدي إلى تراجع قيمة الريال اليمني في المرحلة المقبلة.

وقد حذر كذلك البنك الدولي من الآثار السلبية من الوضع المقبل بعد نفاد الوديعة السعودية ودعا إلى حشد المزيد من المساعدات الخارجية لدعم الاستيراد بمايكفي للحفاظ على الإقتصاد في اليمن.

أما فيما يخص أسعار الصرف اليوم:

الريال السعودي شراء: 154.5 - 154 بيع: 155 - 154.8

الدولار الاميركي شراء: 582 - 585 بيع: 588 - 590

أسعار الصرف في عدن :

الريال السعودي شراء: 157 بيع: 158

الدولار الاميركي شراء: 596 بيع: 600