شرطة «مأرب» تعقد اجتماعاً امنيا وتصدر عددًا من التوجيهات

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عقد مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى حميد، اليوم الاثنين، اجتماعا امنيا ضم مدراء اقسام المحافظة .
وخلال الاجتماع وجه العميد يحيى حميد مدراء الأقسام بالعمل بروح الفريق ومضاعفة الجهود وتقديم النموذج الراقي الذي يمثل أمن مأرب.
واكد مدير عام شرطة المحافظة على أهمية التعامل القانوني والمثالي مع المواطنين عند حضورهم الى الأقسام، موضحا ان المواطن يمثل الركيزة الأساسية في الأمن ولابد من جعل مكانته محط الاهتمام بحيث يعاقب المخطئ ويأخذ جزائه وفق الإجراءات القانونية.
وأضاف العميد حميد ان المرحلة تتطلب اليقظة والحس الأمني العالي وشحذ الهمم لكي تظل المحافظة الأكثر أماناً وتستمر السكينة العامة والطمأنينة التي اعتادها المواطنين الساكنين ورؤوس الأموال والمستثمرين المتواجدين بمأرب.