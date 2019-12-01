السعودية تكشف حقيقة زيادة رسوم الوافدين

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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علق وزير المالية السعودي محمد الجدعان على إعلان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ميزانية المملكة الجديدة.

وقال الجدعان في مقابلة مع "العربية" إن برنامج حساب المواطن في المملكة مستمر بلا تغيير في 2020. وأضاف أنه "لا نية لتعديل المقابل المالي للوافدين".

وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن تتحمل الدولة اعتباراً من 1 أكتوبر/ تشرين الأول، ولمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

وبدأت السعودية تطبيق "المقابل المالي" على المرافقين للعاملين الوافدين، بدءاً من النصف الثاني من العام 2017 بواقع 100 ريال عن كل مرافق شهرياً، وفي عام 2018، طبقت الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع. ويجري زيادة رسوم العمالة الوافدة تدريجياً بهدف خلق الوظائف للسعوديين في القطاعات ذات الكثافة العالية من العمالة الوافدة.

وكان الجدعان قال اليوم في مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل ميزانية السعودية، إن "من أهم مستهدفات المالية العامة للعام المقبل وعلى المدى المتوسط في جانب الإيرادات، هو تعزيز الإيرادات غير النفطية، والمقدر أن تنمو بنسبة 5% إذا استبعدنا الإيرادات غير المتكررة المسجلة في العام الحالي".