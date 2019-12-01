الحكومة الشرعية تعلن عن مبادرة وطنية جديدة.. تفاصيل المبادرة

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن وزير الإعلام معمر الإرياني، اليوم الإثنين 9 ديسمبر/كانون الأول، عن مشروع مبادرة وطنية لتوحيد الخطاب الإعلامي لمختلف المكونات والتيارات المناهضة للمشروع الحوثي.

وقال الوزير في تغريدات على ”تويتر“ إن المشروع الذي أعدته وزارته بمشاركة بعض الإعلاميين أولي، مرحباً بأي مقترحات أوملاحظات.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى حث المكونات السياسية على طي صفحة الماضي وتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة الخطر الوجودي الذي يهدد حاضر ومستقبل اليمنيين ممثلا بالمليشيا الحوثية.

وتشمل أهداف المشروع، الدفاع عن الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، وقيم ومبادئ الجمهورية ومخرجات الحوار الوطني، وكشف جرائم الميليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني ودعم تنفيذ اتفاق الرياض، وإبراز جهود السعودية الداعمة لليمن.

وأكد وزير الإعلام أن توحيد الجبهة الوطنية الإعلامية ركيزة أساسية في توحيد الصف الوطني بمعركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب.

وأضاف، أن المستفيد الوحيد من استمرار الانقسام والتراشق الاعلامي بين المكونات السياسية هو المشروع الإيراني وأداته الحوثية ومن يسير في نهجها من جماعات الإرهاب والتطرف.

وأكد الإرياني أن المصلحة الوطنية العليا هي الغاية والهدف من هذا الجهد المتواضع الذي نستعد لإطلاقه خلال الأيام القادمة.

ويتضمن المشروع تشكيل لجنة من كافة المكونات تتولى مهام إطلاع قيادات الأحزاب والتشكيلات السياسية المناهضة للمشروع الحوثي على المشروع وأهدافه وطلب الدعم والإسناد، وكذا صياغة ميثاق شرف صحفي.