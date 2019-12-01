«رويترز»: أمير قطر قد يفاجئ الجميع غدًا في السعودية

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قالت وكالة رويترز، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، من الممكن أن يفاجئ الجميع غدًا ويحضر قمة التعاون الخليجي، التي تعقد في العاصمة السعودية الرياض، غد الثلاثاء.

وأعلنت قطر، وصول وفد رفيع المستوى على رأسه وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، إلى الرياض، اليوم الإثنين، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة الخليجية.

وقالت وكالة "رويترز" إن الوزير سلطان بن سعد المريخي قد مثل قطر في قمة العام الماضي لكن لا يزال من المحتمل أن يحضر أمير قطر قمة هذا العام يوم الثلاثاء بعد إجراء مناقشات بين الدوحة والرياض على مستوى رفيع لإنهاء مقاطعة قطر.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عبر حسابها على«تويتر» :« وزير الدولة للشؤون الخارجية يصل إلى الرياض، ليترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع الدورة /145/ للمجلس الوزاري، التحضيرية للدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية».

وأضافت الوكالة القطرية، أن "أمير البلاد سيحضر حفل تقديم جائزة باسمه متعلقة بالتميز الدولي في مكافحة الفساد في العاصمة الرواندية كيغالي".

وإذا حضر أمير قطر القمة بنفسه في السعودية، فإن هذا المؤشر يعزز ما يتردد عن قرب انتهاء المقاطعة الخليجية ومصر لقطر، والتي تستمر منذ عامين ونصف.