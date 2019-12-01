عاجل .. الملك سلمان يقرّ الميزانية السعودية للعام الجديد وهذه أرقامامها

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 422

أقرّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ميزانية البلاد للعام 2020، بواقع 1020 مليار ريال سعودي، بما يعادل 272 مليار دولار.

خلال إعلان الميزانية التمهيدية، قدرت وزارة المالية أن تبلغ نفقات موازنة العام المقبل 2020، نحو 1.02 تريليون ريال؛ لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2019 المتوقع بلوغها 1.05 تريليون ريال، بما يدعم النمو الاقتصادي.

وتنخفض النفقات المقدرة لعام 2020 بنسبة 2.7% «28 مليار ريال» عن توقعات ميزانية 2019، البالغة 1.05 تريليون ريال، التي تعد الأضخم تاريخيًا للسعودية.

وقدرت السعودية إيرادات 2020 بقيمة 833 مليار ريال؛ حيث تقل عن الإيرادات المتوقعة لعام 2019 بنسبة 9.2% «84 مليار ريال»، المتوقع بلوغها 917 مليار ريال.

وقدرت السعودية عجزًا بنحو 187 مليار ريال في عام 2020، وهو أعلى بنسبة 42.7% «56 مليار ريال» عن المتوقع تحقيقه في 2019، والمتوقع بلوغه 131 مليار ريال.