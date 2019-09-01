ضاحي خلفان يعلن: 4 من القادة العرب قط هم من يمتلكون الاستراتيجيات ..شاهد 

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، إن معظم القادة في الوطن العربي "لا يملكون استراتيجيات" للتنمية أو التخطيط لعلاج المشكلات كالبطالة وغيرها.

وفي الوقت نفسه، أكد خلفان أن هناك استثناء يتمثل في بعض دول المنطقة مثل السعودية ومصر والإمارات والأردن "التي تملك استراتيجيات مستقبلية".

وأضاف في تصريحات خاصة لـRT على هامش فعاليات المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي إنه ينبغي رفع توصيات إلى جامعة الدول العربية لإنشاء منظومة خاصة "لقياس مستوى أداء القادة العرب وإنجازاتهم التنموية في بلادهم وبالتالي يمكن الحكم على أدائهم إما بالنجاح أو بالفشل بناء على تلك المؤشرات والأرقام".

وتحاول النسخة الثانية عشرة من المنتدى الاستراتيجي العربي استشراف المستقبل وسبر التحديات التي تواجه العقد المقبل في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والدبلوماسية .