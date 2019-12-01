بالأرقام.. خطيبة كريستيانو تتغلب على زوجة ميسي!

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يقولون في الشرق أن وراء كل رجل عظيم إمرأة، ويبدو أن الأمر لا يختلف كثيراً في الغرب، إذ أن المنافسة الدائمة بين نجم نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، وغريمه التقليدي قائد نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، أدت إلى انتقال المنافسة إلى مكان آخر.

فهذه المرة فازت جورجينا خطيبة رونالدو على غريمتها خطيبة النجم الأرجنتيني، وكانت المنافسة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن جورجينا رودريغيز خطيبة رونالدو، قد تفوقت على أنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ميسي، على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وتحديداً فيما يخص العائد المالي من كل منشور إعلاني على صفحتيهما.

جورجينا تعمل في مجال الموضة، وتنقلت بين الكثير من بيوت الأزياء قبل ارتباطها برونالدو، وفي المقابل تعمل أنتونيلا في مجال صناعة وتجارة الأحذية النسائية.

تتقوق جورجينا من حيث عدد المتابعين لصفحتها الرسمية فهي تملك 14,5 مليون متابع، مقابل 11,8 مليون متابع لأنتونيلا التي عرفت ميسي منذ الصغر.

وبالتالي فإن العائد المادي الأكبر سيكون من نصيب جورجينا، على حساب أنتونيلا.

وتحقّق جورجينا عائداً مالياً من كل منشور إعلاني على حسابها الشخصي يبلغ 29,587 جنيه إسترليني، بالمقابل تنال أنتونيلا 23,915 جنيه إسترليني.

جورجينا رودريغيز

كانت جورجينا رودريغيز، قد نشرت رسالة لدعم اللاعب البرتغالي رونالدو بعد خسارته الكرة الذهبية لصالح قائد برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحلوله في المركز الثالث.

وكتبت جورجينا عبر حسابها على “إنستغرام”: “لا تجعل أحدا يوقفك، أنت شجاع ومحب، أنت البطل الذي حقق أفضل النتائج في عام 2019، من الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية، في نسخته الأولى برفقة منتخب البرتغال، إلى التتويج ببطولتي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، وكذلك أحرزت لقب أفضل لاعب في الدوري الإيطالي”.

شاكيرا

في المقابل، هناك نجمات يتربعن على عرش الصدارة من حيث أعلى عائد مالي، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أولى هذه النجمات هي المغنية الكولومبية شاكيرا زوجة جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، التي يتابع صفحتها 60,4 مليون على “إنستغرام”، إذ تحصل مقابل المنشور الواحد على 123,355 جنيه إسترليني.

وتأتي بعد شاكيرا، فيكتوريا بيكهام زوجة النجم الإنكليزي ديفيد بيكهام، بعدد متابعين يصل إلى 27.3 مليون، وتحصل على 55,991 جنيه إسترليني، مقابل كل منشور دعائي.

من هم أكثر اللاعبين متابعة؟

رونالدو

وفقاً لتقرير شركة “كي بي أم جي” المالية عن أبرز اللاعبين من ناحية عدد المتابعين، فإن كريستيانو رونالدو يقف منفرداً في الصدارة بين جميع زملائه في الرياضة، حيث وصل عدد متابعيه إلى 340 مليون متابع، على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية.

وجاء البرازيلي نيمار في المركز الثاني، برصيد 205 مليون متابع، أكثرهم على منصة “إنستغرام”، إذ يبلغ متابعوه 103 مليون.

ميسي

وجاء قائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، ثالثاً، برصيد 189 مليون متابع، وفي المركز الرابع، جاء الكولومبي خاميس رودريغيز، بـ91 مليون متابع على جميع المنصات. أما الويلزي غاريث بيل فجاء خامسا، برصيد 83 مليون متابع.