شرطي يذهب ضحية مزاح زوجته في جنوبي تركيا!

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قُتل موظف الشرطة ألباي دوغان (24 عاما) من زوجته فاطمة دوغان (23 عاما) بينما كانت تقوم بتنظيف سلاحه في أضنة جنوب تركيا.

واعتقلت الشرطة التركية الزوجة بتهمة القتل العمد بعد تصويبها فوهة المسدس بأسلوب المزاح على وزوجها وقولها: “تريدني أن أقتلك” عندما وصل إلى البيت متأخرا.

ووقع الحادث في محافظة صاري تشام بحي بيازيت، إذ عثرت الشرطة على الضحية مقتولا برصاصة في الصدر.

وفي سياق التحقيقات الجارية في الحادث، ادعت زوجته أنه صوب على نفسه بينما كان ينظف سلاحه، وتم نقل الضحية الذي لم يمض على عمله 4 شهور، لمشرحة الطب الشرعي لإتمام الإجراءات.

واعترفت الزوجة بعد تحقيق مكثف أنها صوبت المسدس نحوه ظنا منها أنه خال من الرصاص بعد نقاش دار بينهما بسبب تأخره عن البيت.

وقالت: “أشرت إليه بالمسدس وقلت له مازحة: أتريدني أن أقتلك، فقال لي مجاريا: لا لن تستطيعي، وبعد إصابته اتصلت على الاسعاف بسرعة”.

من جانب آخر، قررت هيئة المحكمة محاكمة الزوجة بتهمة القتل العمد، بينما أدلى أهل الضحية بإفادتهم، التي أكدوا فيها أن العلاقات بين الزوجين كانت جيدة ويُعتقد أن الحادث صار عن طريق الخطأ.