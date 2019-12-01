أردوغان يفجر مفاجئة غير متوقعة لأكثر من مليون شخص ستحقق أحلامهم

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين 9 ديسمبر/كانون الأول، إن تركيا بدأت في العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين.

وجاءت كلمة أردوغان، التي نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أمام وزراء الشؤون الاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي.

وقال أردوغان في كلمته: "العالم الإسلامي الذي يشكل ربع سكان العالم، لا يملك تأثيرا يوازي حجم قدراته وإمكاناته".

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وتابع: "الوضع في القدس وفلسطين يزداد سوءًا يوما بعد يوم، والعالم الإسلامي، المنغلق على نفسه لأسباب متعددة، يهدر طاقاته وإمكاناته".

واستمر الرئيس التركي، قائلا: "نشعر في كثير من الأحيان بأننا نقف لوحدنا حين نعترض على الاضطهاد الممارس ضد فلسطين والقدس".

ووجه أردوغان رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أوقف مظاهرات السترات الصفراء إن استطعت، واحذر دعوة المظلوم فإنها ستنال منك".

وأردف: " الاتحاد الأوروبي لم يقدم للاجئين السوريين سوى 3 مليار يورو، بينما تجاوز ما أنفقناه عليهم 40 مليار دولار".

ولفت إلى أن تركيا تسعى إلى تقديم الدعم لإنشاء مناطق سكنية جديدة في الشمال السوري.

​لكن أضاف: "لن يستطيع طرف بمفرده تحمل أعباء السوريين الموجودين على أراضينا والمقيمين بالقرب من الحدود التركية والبالغ إجمالي عددهم 9 ملايين".