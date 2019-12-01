رئيس الوزراء يوجه بتشكيل وحدة أمنية خاصة بجامعة عدن ويؤكد عزم الحكومة زيادة حصة الجامعة في موازنة العام المُقبل

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، الاثنين 9 ديسمبر/كانون الأول، إن الحكومة ستعمل على زيادة حصة جامعة عدن في الموازنة العامة للدولة للعام 2020، بما يُسهم في تطوير العملية التعليمية والاكاديمية، ويمكنها من القيام بدورها على الوجه الامثل.

واكد رئيس الوزراء على أهمية الاستفادة بشكل فعال من المساعدات، والمنح الخارجية في تنفيذ مخططات، ومشاريع الجامعة، وتطوير بنيتها التحتية، مشيرا إلى إن المرحلة القادمة ستشهد تحسناً ملحوظاً على ضوء اتفاق الرياض الذي يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الامن والاستقرار والاصلاح المؤسسي، وتوحيد الجيش والامن.

وأشار رئيس الوزراء، خلال ترؤسه، اليوم، اجتماعاً موسعاً لمجلس جامعة عدن، إلى الدور المعول على جامعة عدن للتوعية بأهمية اتفاق الرياض بالنسبة لعدن بشكل خاص، واليمن بشكل عام.

وناقش الاجتماع أوضاع الجامعة التي ينتظم فيها اكثر 32 الف طالب وطالبة في مساقات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات والكليات التي تتوزع على أربع محافظات.

وتدارس الاجتماع بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة، ووزير السياحة الدكتور محمد قباطي، هموم اعضاء هيئة التدريس، وآليات تجويد التعليم والبحث العلمي وتطوير البنى التحتية للجامعة، اضافة إلى وضع حد للاعتداءات المتكررة على اراضي ومخططات الحرم الجامعي والمشاكل المتعلقة بمشروع المستشفى التعليمي وتجهيزات كلية الصيدلة, ومنظومة تطوير الاقسام العلمية.

واستمع رئيس الوزراء من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور واعضاء مجلس الجامعة الى ارائهم ومقترحاتهم لتحسين اوضاع الكادر التعليمي، وتوفير التأمين الطبي وتطوير عملية الابتعاث والمنح الدراسية، والنهوض بالعملية التعليمية في الجامعة العريقة التي تحتفل العام المقبل بالذكرى الخمسين لتأسيسها، والذي سيكون ايضا عاما للبحث العلمي.

وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع بالدور الريادي لجامعة عدن في العملية التعليمية والتنمية، مُعرباً عن تقديره لجهود رئاسة الجامعة وكل منسوبيها من الاكاديميين واعضاء هيئة التدريس ودورهم الاكاديمي المتميز في سبيل النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار إلى اهمية السعي لتحويل الجامعة الى مركز حضاري وتنويري والعمل استعادة دورها الريادي كإسم يحظى بسمعة اكاديمية دولية، مشددا على اهمية الحفاظ على ممتلكات واصول الجامعة وحمايتها من الاعتداءات وعمليات البسط على اراضي الحرم الجامعي.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل وحدة امنية خاصة مهمتها حراسة الجامعة وحماية اصولها، وتعزيزها بمعدات ثقيلة لإزالة المخالفات والاعتداءات بشكل عاجل.