حزب الإصلاح يعلن موقفه من الأسلحة الثقيلة التي في اليمن

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أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح الاستاذ عدنان العديني، أن الدولة وحدها صاحبة الحق الحصري في حيازة واستخدام السلاح، ولا يحق لأي جهة كانت منافستها أو انتزاع جزء من صلاحيتها هذه.
وأضاف العديني في منشور له على صفحته في الفيس بوك " وفقا لهذا الحق فإن على الدولة أن تقوم بتكريس سلطتها الوحيدة".
وتساءل قائلا " هل نستطيع العمل معا من أجل تحقيق هذا المطلب في وجه كل الجيوش التي تتكاثر وبدون انتقاء أو تحيز؟