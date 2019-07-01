ماذا عمل الرئيس اردوغان حتى أثار غضب نظام السيسي؟

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد لمصالحها، واصفاً الاتفاق الذي أبرم بين رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان "بالجنون".

وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان المصري، الاثنين، تعليقاً على الاتفاق الأمني والبحري بين حكومة، فايز السراج، في ليبيا والرئيس التركي، رجب طيب أردو غان، إن "مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يهدد مصالحها، وسيقف المصريون جميعاً ضد أي من يحاول العبث بمصالحهم"، مشيراً إلى أن مصر لن تقبل بأي عبث من أي دولة أجنبية على حدودها الغربية، وسيقف البرلمان المصري مع البرلمان الليبي مسانداً له وللجيش الليبي، حد تعبيره.

وأضاف: "كل من يعتقد أو تراوده لحظات الجنون مقترباً من الحدود البرية أو البحرية أو الجوية في مصر، عليه أن يراجع نفسه"، زاعما أن الجميع في مصر سيقف بقوة ضد كل هذه المهاترات والتصرفات التي يكون الدافع وراءها لحظات جنون عند البعض.