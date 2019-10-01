ماذا عمل الرئيس اردوغان حتى أثار غضب نظام السيسي؟ صنعاء : محامي الصحفيين الـ 10 المختطفين يكشف ماحدث في اول جلسة محاكمة وبماذا تفاجئ آخر تحديث بأسعار صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني محافظة يمنية تعلن حالة الطوارئ بعد وصول «الضنك» اليها ماذا قال أمير قطر عن خسارة السعودية وتتويج البحرين بالكأس؟ السعودية توجه صفعة للانتقالي وترفض طلبا يخص القائد أمجد خالد ماذا قال ملك البحرين عن الفوز باللقب الخليجي العديني: حيازة واستخدام السلاح حق حصري للدولة وعليها تكريس سلطتها عاجل.. أوامر بالقبض على 9 وزراء و12 نائبا و11 محافظا حملة الكترونية جديدة ضد الممارسات الإماراتية في اليمن
عقدت محكمة تابعة لميليشيا الحوثي اليوم الاثنين أولى جلساتها لمحاكمة 10 صحفيين مختطفين في سجونها، بعد أكثر من 4 سنوات من اختطافهم من مقار عملهم.
وقال المحامي "عبدالمجيد صبرة" محامي الصحفيين العشرة "تفاجأنا يومنا هذا بإعداد أولى جلسات محاكمة الصحفيين العشرة رغم متابعتنا اليومية للقضية".
وأضاف "صبرة" في منشور على حسابه في "فيس بوك"، أنه "لولا إصرار الصحفيين على حضوره كانت سوف تعقد الجلسة بدون حضور محامي معهم".
وتابع "أثناء دخولي قاعة الجلسات كانت المحكمة قد وواجهتهم بقرار الاتهام ثم شرعت بمواجهتهم بقائمة الأدلة وبعد قراءتها أحالوا الإجابة على محاميهم".
وأشار المحامي إلى أن القاضي كان منحازاً للميليشيا وكان "لديه قناعه مسبقا تجاه الصحفيين حيث كان يردد كلام النيابة أنهم أعداء لأبناء الشعب لكنه رفض إثبات ذلك الكلام".
وأضاف أنه اضطر لطلب صوره من ملف القضية.
ودعا "صبره" نقابات الصحفيين المحلية والدولية وجميع المهتمين للوقوف مع إخوانهم الصحفيين.
وأضاف أن الصحفيين الذين بدأت الميليشيا محاكمتهم هم "عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، الحارث صالح حميد، توفيق المنصوري، هشام طرموم، هيثم الشهاب، هشام اليوسفي، عصام بلغيث، حسن عناب وصلاح القاعدي".
وقال "صبرة" إن الصحفيين تحدثوا خلال الجلسة "أنهم تعرضوا قبل شهر للضرب من قبل يحيى سريع أحد ضباط الأمن السياسي ومسؤول السجن".
وتأتي هذه المحاكمة بعد يومين من إعلان الحوثيين موافقتهم على إطلاق سراح الصحفيين العشرة مقابل إطلاق الشرعية عشرة أسرى منهم اعلاميين يتبعون قناة المسيرة، حسب مصادر حقوقية.