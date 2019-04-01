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آخر تحديث بأسعار صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار الصرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين :

 شراء الدولار 586

بيع الدولار 588

شراء السعودي 154.50

بيع السعودي 154.80

الاسعار غير ثابتة وتتغير

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