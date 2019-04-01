آخر تحديث بأسعار صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني

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أسعار الصرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين :
شراء الدولار 586
بيع الدولار 588
شراء السعودي 154.50
بيع السعودي 154.80
الاسعار غير ثابتة وتتغير