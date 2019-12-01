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ماذا قال أمير قطر عن خسارة السعودية وتتويج البحرين بالكأس؟

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
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توجت البحرين امس الاحد بكأس الخليج العربي لأول مرة في تاريخها بعد ان هزمت السعودية 1-0 في النهائي الذي اقيم بالدوحة بحضور امير دولة قطر.

الشيخ تميم بن حمد الذي حضر بنفسه مع والده الامير السابق لقطر غرد بعد المباراة وتكريمه للاعبين مهنئا البحرين بالفوز باللقب.

وقال تميم في تغريدة رصدها مأرب برس على حسابه بتويتر :«سعدنا بمشاركة الأشقاء في بطولة #كأس_الخليج_٢٤ التي عشنا معها أياما رائعة».

واضاف «هنيئا للبحرين الفوز باللقب وحظا أوفر للفرق الأخرى. فخورون بنجاح البطولة وكل الشكر والتقدير لكل من شارك في تنظيمها».

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