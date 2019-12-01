ماذا قال ملك البحرين عن الفوز باللقب الخليجي العديني: حيازة واستخدام السلاح حق حصري للدولة وعليها تكريس سلطتها عاجل.. أوامر بالقبض على 9 وزراء و12 نائبا و11 محافظا حملة الكترونية جديدة ضد الممارسات الإماراتية في اليمن هذه مخاطر الساعات الذكية على الأطفال ماهي ساعات النوم الضرورية حسب العمر؟ توجيه وزاري جديد بشأن إجراءات صرف مرتبات المعلمين النازحين السلطات الأمريكية تكشف معلومة جديدة عن السعودي منفذ هجوم فلوريدا أول تحرك قضائي ضد الخلية الإرهابية «الحوثية» بـ«مأرب» تونس أمام أزمة سياسية جديدة في البرلمان
أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح الاستاذ عدنان العديني، أن الدولة وحدها صاحبة الحق الحصري في حيازة واستخدام السلاح، ولا يحق لأي جهة كانت منافستها أو انتزاع جزء من صلاحيتها هذه.
وأضاف العديني في منشور له على صفحته في الفيس بوك " وفقا لهذا الحق فإن على الدولة أن تقوم بتكريس سلطتها الوحيدة". وتساءل قائلا " هل نستطيع العمل معا من أجل تحقيق هذا المطلب في وجه كل الجيوش التي تتكاثر وبدون انتقاء أو تحيز؟
المصدر: الصحوة نت