هذه مخاطر الساعات الذكية على الأطفال

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حذر الخبير التقني الألماني مايك مورجنشتيرن، من أن الساعات الذكية المخصصة للأطفال قد تهدد خصوصية البيانات.
وأوضح مورجنشتيرن أنه على الرغم من أن هذه النوعية من الساعات تقدم بعض المزايا مثل تحديد مكان الطفل للوالدين عن طريق تتبع GPS مثلا، إلا أن استخدام مثل هذه الساعات قد يمثل بوابة للقراصنة لاستغلال بيانات الطفل بشكل سيء.
وأضاف مورجنشتيرن أن هذه الساعات تعود في الغالب لشركات ناشئة وغير معروفة، لا تهتم في الغالب بالخصوصية بخلاف ما يحدث لدى الشركات الكبرى مثل أبل وسامسونغ، وهو ما يساعد على سهولة وصول القراصنة لمعلومات حساسة عن الطفل مثل الاسم والصور والعنوان والموقع الحالي للطفل والاتصال به، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وينصح الخبير الوالدين عند شراء مثل هذه الساعات، مراجعة شروط الاستخدام وبيانات الخصوصية.