توجيه وزاري جديد بشأن إجراءات صرف مرتبات المعلمين النازحين السلطات الأمريكية تكشف معلومة جديدة عن السعودي منفذ هجوم فلوريدا أول تحرك قضائي ضد الخلية الإرهابية «الحوثية» بـ«مأرب» تونس أمام أزمة سياسية جديدة في البرلمان قرار سعودي جديد بشأن «العُزاب» والمتزوجين الاجهزة الأمنية تُطيح بزبائن جُدد لـ«الحوثيين»كانوا في مهمة قذرة السودان تعلن تقليص عدد جنودها في اليمن وتؤكد ”لا حل عسكري هناك“ قوات الجيش في ”سقطرى“ تدفع ثمن انحيازها لـ” الشرعية“ ورواتبها مقطوعة للشهر الـ7 على التوالي توجيهات عاجلة وجديدة لرئيس الوزراء ”معين عبدالملك“ تخص ”عدن“ سعودية تلجأ إلى القضاء ضد أسرتها وتربح القضية!!
وجه وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس اليوم الاحد، إدارة الموارد البشرية بإعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمعلمين النازحين واستكمال اجراءات صرف مرتباتهم عبر وزارة المالية.
وأكد وزير التربية خلال اجتماعه بمدير عام الموارد البشرية بالوزارة ناصر الهدار، حرص الوزارة على الإهتمام بالمعلمين وتسوية أوضاعهم بما يساهم في تخفيف معاناتهم جراء الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي.
وفي سياق اخر ناقش الوزير مع قطاع المناهج ،دمج الكتاب المدرسي للمناهج التعليمية لمختلف المراحل المدرسية