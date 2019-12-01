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توجيه وزاري جديد بشأن إجراءات صرف مرتبات المعلمين النازحين

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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وجه وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس اليوم الاحد، إدارة الموارد البشرية بإعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمعلمين النازحين واستكمال اجراءات صرف مرتباتهم عبر وزارة المالية.

 

وأكد وزير التربية خلال اجتماعه بمدير عام الموارد البشرية بالوزارة ناصر الهدار، حرص الوزارة على الإهتمام بالمعلمين وتسوية أوضاعهم بما يساهم في تخفيف معاناتهم جراء الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي.

 

وفي سياق اخر ناقش الوزير مع قطاع المناهج ،دمج الكتاب المدرسي للمناهج التعليمية لمختلف المراحل المدرسية

 
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