السلطات الأمريكية تكشف معلومة جديدة عن السعودي منفذ هجوم فلوريدا

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 385

أعلنت رئيسة فريق المحققين بمكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية، أم المحققين يعتقدون أن مرتكب حادث الهجوم على قاعدة تابعة للبحرية بولاية فلوريدا يوم الجمعة الماضي، تصرف بمفرده.

ووفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، قالت راشيل روخاس، المحققة الخاصة المسؤولة عن مكتب التحقيقات إن مطلق النار استخدم في الهجوم مسدس "جلوك 45" عيار 9 مليمترات اشتراه بشكل قانوني.

وأكدت السلطات أن المشتبه من أفراد القوات الجوية الملكية السعودية، وكان موجودا في القاعدة ضمن تدريب عسكري يهدف لدعم قوات الحلفاء.

ويعمل في القاعدة الأمريكية نحو 16 ألف عسكري و7400 مدني، بحسب الموقع الالكتروني لقاعدة بينساكولا.

وقدم الملك سلمان تعازيه وخالص مواساته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولأسر المتوفين، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما أكد أن مرتكب هذه "الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي، الذي يكن لنظيره الأمريكي الاحترام والتقدير".

وأعلن الرئيس ترامب تلقيه اتصالا من الملك سلمان قدم فيه تعازيه وعبر عن تعاطفه مع أسر القتلى والجرحى في الهجوم.