بسبب ترامب.. انهيار موقع سويسري لبيع مستحضرات تجميل

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، قبل أيام، تقريرا عن مستحضر تجميل، يستخدمه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ما تسبب بانهيار الموقع الإلكتروني الذي يبيعه.

والجمعة، انهار موقع "برونكس كالارز" (Bronx Colors) السويسري لمستحضرات التجميل، جراء كثافة الدخول عليه، بحسب مجلة "نيوزويك"، بعد الكشف عن بيعه مستحضرا، أشارت "واشنطن بوست" إليه باعتباره "سر لون بشرة ترامب البرتقالي".

وبحسب "واشنطن بوست"، فإن مدبرات منزل الرئيس يطلب منهن بشكل دائم توفير ثلاث عبوات من مستحضر التجميل المعروف باسم BHC06، في غرفة نومه.

ونقلت "نيوزويك" عن القائمين على الموقع أن قسم تكنولوجيا المعلومات "جن جنونه" بعد أن تسبب تدفق أعداد هائلة من الزائرين بانهياره.

وقد اشتكى ترامب نفسه ذات مرة من أن المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة هي السبب في ظهوره ببشرة برتقالية اللون، ما أثار سخرية واسعة.