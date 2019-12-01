أول تحرك قضائي ضد الخلية الإرهابية «الحوثية» بـ«مأرب»

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - مأرب

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عقدت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية السابعة اليوم الاحد، أولى جلساتها برئاسة القاضي عقيل تاج الدين رئيس المحكمة، للنظر في قضية خلية إرهابية تابعة لمليشيات الحوثية الانقلابية، بحضور ممثل النيابة القاضي محمد سلمان رئيس نيابة المنطقة العسكرية السابعة.

وكانت الخلية الإرهابية مكلّفة من المليشيات الحوثية الإرهابية بزراعة الألغام والعبوات الناسفة وتفجير الجسور والطرقات واغتيال قيادات عسكرية في قيادة المنطقة، إلا أن أبطال الجيش تمكنوا من القبض عليها قبل تنفيذ مهمتها.

يشار إلى أن هذه المحاكمة هي الأولى من نوعها في المنطقة العسكرية السابعة، حيث تطالب النيابة العسكرية عدالة المحكمة بإنزال أقصى العقوبة بحق المتهمين ليكونوا عبره لكل من تسول له نفسة المساس بالجيش الوطني أو قياداته.