الاجهزة الأمنية تُطيح بزبائن جُدد لـ«الحوثيين»كانوا في مهمة قذرة

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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تمكنت قوات الأمن الخاصة فرع رداع، محافظة البيضاء، والمرابطة في الطريق الرابط بين منطقتي قانية والوهبية، اليوم الأحد، من ضبط سيارة تحمل شحنة من الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

ونقلت قناة يمن شباب عن مصادر أمنية، "إن افراداً من قوات الأمن الخاصة، فرع رداع، تمكنوا من ضبط سيارة نوع هيلوكس غمارتين موديل 2013، وهي تحمل شحنة من الحشيش المخدر، مخبأة بطريقة احترافية، داخل السيارة".

وأوضحت المصادر، أن الحشيش كان مخبأ وسط باب صندوق السيارة، وبين فرشة صندوق، والباب، وتحت المراتب، وفي الكفر الإحتياط؛ لكن نباهة وفطنة وخبرة رجال الأمن كانت لهم بالمرصاد".

وأشارت المصادر إلى أن "قيادة الفرع باشرت بتحرير محاضر الضبط والتوثيق، وقامت بإرسال المتهمين وجميع المضبوطات إلى إدارة شرطة محافظة مأرب؛ لاستكمال الإجراءات القانونية".

جدبر بالذكر، أن قوات الأمن الخاصة فرع رداع، والمرابطة في في الطريق الرابط بين منطقتي قانية والوهبية، كانت قد تمكنت من ضبط عدة شحنات من الحشيش والمخدرات، والتي كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.