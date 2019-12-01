قوات الجيش في ”سقطرى“ تدفع ثمن انحيازها لـ” الشرعية“ ورواتبها مقطوعة للشهر الـ7 على التوالي

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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قالت مصادر عسكرية مطلعة، الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول، أن الألوية العسكرية المرابطة في محافظة أرخبيل سقطرى، لم تتسلم سوى مرتبات 5 أشهر فقط خلال العام الحالي 2019م.

واكد المصادر في حديث لـ”مأرب برس“، ان الالوية العسكرية في الارخبيل تسلّمت مرتبات ٥ أشهر فقط لهذا العام، مشيرة إلى أنه يتم معاقبتها لانحيازها للحكومة الشرعية ودفاعها عن السيادة ورفضها الانصياع للقوات الإماراتية، والتطبيع مع الهلال الاحمر الإماراتي.

وتشكو القوات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في كل مناطق الحكومة الشرعية، من انقطاع رواتبها، لعدة شهور متوالية، بإستثناء قوات المنطقة العسكرية الرابعة والثانية، والتي أعلنت اغلب قواتها الولاء للمجلس الانتقالي الجنوبي، وشاركت في التمرد على الحكومة الشرعية.