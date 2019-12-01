قوات الجيش في ”سقطرى“ تدفع ثمن انحيازها لـ” الشرعية“ ورواتبها مقطوعة للشهر الـ7 على التوالي توجيهات عاجلة وجديدة لرئيس الوزراء ”معين عبدالملك“ تخص ”عدن“ سعودية تلجأ إلى القضاء ضد أسرتها وتربح القضية!! ”عيدروس الزبيدي“ يستنفر قواته في ”أبين“ ويجتمع بقيادات مجلسه ويحرض على الحكومة من ”عدن“ العلماء يكتشفون فائدة طبية جديدة للعسل تفاصيل أول اجتماع لقيادة اللواء 35 مدرع منذ مقتل قائده العميد عدنان الحمادي اسم عربي يجتاح الولايات المتحدة الامريكية ويتربع ضمن أكثر 10 أسماء شعبية الإسلام يتصدر قائمة الأديان الأسرع نمواً في دولة اوربية شهيرة لماذا هنئ الاتحاد الدولي النجم المصري صلاح..؟ تنفيذي مأرب يشيد بمكتب الكهرباء في المحافظة بعد نجاح كبير وصل إلى 12 مديرية
قالت مصادر عسكرية مطلعة، الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول، أن الألوية العسكرية المرابطة في محافظة أرخبيل سقطرى، لم تتسلم سوى مرتبات 5 أشهر فقط خلال العام الحالي 2019م.
واكد المصادر في حديث لـ”مأرب برس“، ان الالوية العسكرية في الارخبيل تسلّمت مرتبات ٥ أشهر فقط لهذا العام، مشيرة إلى أنه يتم معاقبتها لانحيازها للحكومة الشرعية ودفاعها عن السيادة ورفضها الانصياع للقوات الإماراتية، والتطبيع مع الهلال الاحمر الإماراتي.
وتشكو القوات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في كل مناطق الحكومة الشرعية، من انقطاع رواتبها، لعدة شهور متوالية، بإستثناء قوات المنطقة العسكرية الرابعة والثانية، والتي أعلنت اغلب قواتها الولاء للمجلس الانتقالي الجنوبي، وشاركت في التمرد على الحكومة الشرعية.