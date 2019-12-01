توجيهات عاجلة وجديدة لرئيس الوزراء ”معين عبدالملك“ تخص ”عدن“

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وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول، السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن، بمضاعفة الجهود لتصريف مياه الأمطار التي شهدتها عدن وشفط المياه الراكدة ومواصلة عمليات الرش، بهدف حماية المواطنين من الأمراض وانتشار الأوبئة والتلوث.
وأكد على أهمية استمرار حملة النظافة التي تم تدشينها مؤخرا حتى التخلص من مخلفات القمامة المتراكمة منذ أشهر، في إطار جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
واستمع رئيس الوزراء من محافظ عدن احمد سالم ربيع، إلى شرح عن الإجراءات القائمة لتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى سير عملية حملة النظافة وما حققته من معالجة تراكم مخلفات القمامة في عدد من مناطق محافظة عدن، واستمرارها حتى تحقيق الأهداف المتوخاة منها بالتخلص نهائيا من المخلفات المتراكمة.
وأثنى رئيس الوزراء على جهود جميع العاملين في الحملة، موجها السلطة المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية بالتسريع بشراء المعدات والاحتياجات الطارئة لشبكة الصرف الصحي بالعاصمة المؤقتة عدن، والتي تم اعتمادها وبشكل عاجل.