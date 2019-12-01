آخر الاخبار

سعودية تلجأ إلى القضاء ضد أسرتها وتربح القضية!! ”عيدروس الزبيدي“ يستنفر قواته في ”أبين“ ويجتمع بقيادات مجلسه ويحرض على الحكومة من ”عدن“ العلماء يكتشفون فائدة طبية جديدة للعسل تفاصيل أول اجتماع لقيادة اللواء 35 مدرع منذ مقتل قائده العميد عدنان الحمادي اسم عربي يجتاح الولايات المتحدة الامريكية ويتربع ضمن أكثر 10 أسماء شعبية الإسلام يتصدر قائمة الأديان الأسرع نمواً في دولة اوربية شهيرة لماذا هنئ الاتحاد الدولي النجم المصري صلاح..؟ تنفيذي مأرب يشيد بمكتب الكهرباء في المحافظة بعد نجاح كبير وصل إلى 12 مديرية السعودية تعلن استشهاد عدد من جنودها وتنشر اسمائهم إيران تتبادل السجناء مع دولتين خليجيتين

سبأفون .. أصالة وتواصل

سعودية تلجأ إلى القضاء ضد أسرتها وتربح القضية!!

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مارب برس - مارب
عدد القراءات 184

 

 

عانت إحدى نساء المملكة من رفض والدها من الزواج دون مبرر إلى أن بلغت من عمرها 38 سنة، حيث أضحت فرصتها قليلة في الحصول على عريس.

ووفقا للفتاة، فإن والدها كان يرفض المتقدم لها بعد بحثه عن أي عذر أو عيب، حيث رفض أحدهم بسبب راتبه الذي كان 7 آلاف ريال، وآخر بسبب مسكنه البعيد، وآخر بسبب شهادته العلمية، وعريسا آخر لأنه مطلق.

وقالت الفتاة لصحيفة “عكاظ”: أتمنى الزواج وأعيش حياتي وقررت توكيل محامية لرفع قضية عضل على أبي.

وأضافت أنه بعد أن تعرفت على حقوقها في الزواج قررت اللجوء إلى المحكمة ورفع قضية “عضل”، حيث تمنت أن لا يفهم قرارها هذا كعقوق للوالدها.

وتابعت أن 10 عرسان تقدموا لها في غضون 5 سنوات، وكان والدها يرفض ويمتنع بحجج واهية، تارة أن العريس غير مناسب، وتارة أنها تستحق أفضل من هذا، وتارة يشكك في أن العريس طامع في راتبها.

وأردفت “كنت مطيعة ولا حيلة لي من أمري، وألتزم بتسليمه راتبي نهاية الشهر وأحتفظ بمصروفي الشخصي”.

وأشارت إلى أنها لجأت إلى محامية وأكملت الإجراءات الخاصة بالقضية وقدمتها إلى المحكمة، حيث صدر حكم بتزويجا من طليقها السابق، الذي تمتلك منه ثلاثة أولاد، بحضور 2 من الشهود و2 من المزكين، وكانت محكمة الأحوال الشخصية بجدة وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم.

إقراء أيضاً
الإسلام يتصدر قائمة الأديان الأسرع نمواً في دولة اوربية شهيرة
إيران تتبادل السجناء مع دولتين خليجيتين
امريكا تحقق مع سعوديين آخرين في حادثة فلوريدا وتكشف معلومات عن القاتل
مفاجأة بشأن اتصال أمير قطر بـالجزيرة لوقف هجومها على السعودية والإمارات
بعد اتصال الملك سلمان... أمير قطر يوجه رسالة بشأن هجوم الطالب السعودي
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد إيران.. بماذا توعدهم ؟
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس