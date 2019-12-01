الإسلام يتصدر قائمة الأديان الأسرع نمواً في دولة اوربية شهيرة

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أظهر إحصاء رسمي لرصد الأديان في النرويج أن الدين الإسلامي يتصدر قائمة الأديان الأسرع نمواً في البلاد.

وكشفت هيئة الإحصاء النرويجية، في إحصائية نشرتها مؤخراً ترصد نمو الأديان خلال الفترة من 2009 إلى 2019، أن هناك نحو 175 ألفاً و500 مسلم مسجلون بالمنظمات الإسلامية كأعضاء.

وأوضح أن هذا العدد يسجل زيادة تقارب 90% على أعداد المسلمين المسجلين عام 2009، الذي كان آنذاك 90 ألف و700.

ووفق الإحصاء، ارتفع عدد الأعضاء المسيحيين المسجلين في المجتمعات الدينية من خارج الكنيسة النرويجية (منظمات وهيئات) من 431 ألفاً في عام 2009، إلى 678 ألفاً في عام 2019، أي بزيادة تقدر بـ57%.

وفي الوقت نفسه، تظهر الأرقام الخاصة بأعضاء الكنيسة النرويجية أنهم مستمرون في الانخفاض، حيث كان للكنيسة عام 2018 حوالي 3.72 مليون عضو، بانخفاض قدره 75 ألفاً مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة له.

أما عدد المسجلين، بحسب الإحصاء، في المجتمعات الدينية اليهودية بالنرويج إلى اليوم، فيبلغ حوالي 819 عضواً.