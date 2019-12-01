لماذا هنئ الاتحاد الدولي النجم المصري صلاح..؟

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رفع محمد صلاح رصيده إلى 63 هدفا خلال مئة مباراة خاضها بألوان قميصي تشيلسي وليفربول- فيسبوك
قدم الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الناطق باللغة العربية تهنئة للنجم المصري محمد صلاح بوصوله للهدف رقم 63 في المباراة الـ100 بالدوري الإنجليزي الممتاز.
ونجح الدولي المصري صلاح صلاح أيضا في تعزيز صدارة قائمة الهدافين لتاريخ مواجهات ليفربول وبورنموث بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في المباراة الـ 100 للفرعون بالمسابقة.
وكتب الاتحاد الدولي في تهنئته لصلاح : "الهدف 63 في الظهور رقم 100 للفرعون المصري بالدوري الإنجليزي الممتاز".
وتمكن مهاجم "الريدز" من تزيين مشاركته رقم 100 "بالبريميرليج"،بتسجيل هدف فريقه الثالث، بالدقيقة 54 من زمن المباراة التي جمعت فريقه وبورنموث، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من منافسات الدوري.
ورفع محمد صلاح رصيده إلى 63 هدفا خلال مئة مباراة خاضها بألوان قميصي تشيلسي وليفربول، ليحل بالمرتبة الرابعة بقائمة الأكثر تسجيلا للأهداف في مبارياته الـ100 الأولى في الدوري الإنجليزي.