تنفيذي مأرب يشيد بمكتب الكهرباء في المحافظة بعد نجاح كبير وصل إلى 12 مديرية

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مارب برس - مارب

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شدد اليوم وكيل محافظة مارب الدكتور عبد ربه مفتاح على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي والانضباط الوظيفي لجميع مدراء وموظفي جميع المكاتب التنفيذية وتسهيل معاملات المواطنين..

مشيداً بالجهود التي بذلت خلال هذا العام والمكاتب التي أثبتت تميزاً في أدائها ونفذت نسبة كبيرة من خطتها المستهدفة للعام الجاري، وفي مقدمتها كهرباء مأرب التي استطاعت خلال العام الجاري تغطية 12 مديرية من مديريات المحافظة بالطاقة الكهربائية.

وأكد الوكيل مفتاح على أن قيادة السلطة المحلية ستعمل كل ما في وسعها لدعم استمرار العملية التعليمية كونها الملف الأول في المحافظة باعتبارها محور التنمية وأساساها.

جاء هذا خلال انعقاد المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب لاجتماعه الدوري لشهر ديسمبر ،اليوم الأحد، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد ربه مفتاح، وضم وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبدالله أحمد الباكري، والوكيل المساعد لشؤون المديريات الغربية محمد المعوضي.

حيث ناقش الاجتماع تقرير فرع الهيئة العامة لمياه الريف المقدم من مدير عام الفرع المهندس علي سيف هذال والذي تضمن مشاريع المياه المنجزة في جميع مديريات المحافظة خلال العام الحالي 2019م والتي بلغت (117) مشروعاً بكلفة إجمالية بلغت مليونين و(500) ألف دولار ممولة من منظمة اليونيسيف والبرنامج السعودي للاعمار والسلطة المحلية .

واستعرض المجتمعون تقرير الإدارة العامة لتنمية المرأة ، والذي تضمن الأنشطة التي نفذتها خلال الأشهر الماضية من العام الجاري إلى جانب عرض لسير العمل في المكتب والتحديات التي تواجهه ومقترحات تجاوزها.

واستمع أعضاء المكتب التنفيذي إلى توضيح من مدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور علي العباب، حول التحديات الكبيرة التي يواجهها المكتب في توفير المنهج الدراسي ومواجهة العجز الكبير في المناهج الدراسية للصفوف الدراسية الثلاثة الأساسية الأولى ، نتيجة الزيادة الاستيعابية لهذه الصفوف جراء النزوح المستمر للمحافظة، إلى جانب الحاجة الماسة للطباعة العاجلة للكتاب المدرسي للفصل الدراسي الثاني 2019م- 2020م، خاصة أنه أصبح على الأبواب.