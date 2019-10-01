السعودية تعلن استشهاد عدد من جنودها وتنشر اسمائهم

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أعلنت السلطات السعودية، الأحد، مقتل 3 من جنودها على الحدود الجنوبية مع اليمن.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن "وكيل الرقيب بالقوات المسلحة أحمد بن يحيى سليمان الغزواني، والجندي سلطان بن عيسى شلبي، استشهدا دفاعا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي (مع اليمن) بمنطقة جازان".
وفي خبر آخر، ذكرت الوكالة أن "محافظ الطائف (غرب) سعد بن مقبل الميموني، وعدد من منتسبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمحافظة، أدوا صلاة الميت على شهيد الواجب إبراهيم مجرشي، الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة نجران أيضا".
ولم تتطرق الوكالة إلى ملابسات مقتل الجنود الثلاثة، غير أن جماعة الحوثي تعلن بشكل معتاد مقتل وجرح جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود اليمنية.