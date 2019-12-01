إيران تتبادل السجناء مع دولتين خليجيتين

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك

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قالت وكالة أنباء إيرانية، مساء اليوم، الأحد، إن بلادها بادلت سجناء مع دولتين خليجيتين،

ونقلت وكالة "فارس" عن مساعد وزير العدل الإيراني في الشؤون الدولية وحقوق الإنسان، محمود عباسي، أن إيران تتبادل سجناء بين إيران والكويت وقطر.

وقال عباسي: إنه تم تسليم مدان كويتي إلى السلطات الكويتية في مدينة مشهد الإيرانية، لقضاء ما تبقى من مدة حكمه في بلاده. وذلك في وقت تم استلام 3 سجناء أو مدانين إيرانيين من السلطات القطرية في مطار مهراباد بطهران، قد حكم عليهم بالسجن لقضاء ما تبقى من الحكم في بلادهم.

وأشاد رئيس لجنة نقل المدانين وتبادلهم الإيراني، محمود عباسي، بجهود الشرطة الدولية (الانتربول) ووزارة الخارجية والسلطة القضائية ومنظمة السجون والمسؤولين الآخرين على تعاونهم في نقل المدانين أو السجناء.