الحزن يخيم على دار سعد بعد وقوع فاجعة لثلاث فتيات على سواحل محافظة عدن

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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توفيت شابتان ونجت الثالثة من الموت بأعجوبة في ساحل عدن , أثناء قيامهن بالسباحة في مياه البحر.

وقالت مصادر محلية أن الفتيان الثلاث وكلهن من أهالي دار سعد بمحافظة عدن , قد قررن أن تكون العطلة الخاصة بهن سيتم قضائها على الساحل , لتنزه والسباحة ., وقالت مصادر محلية لمأرب برس أن الفتيات الغريقات هن بنات القيادي في المجلس المحلي ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمديرية نصر البطيلي.

حيث تجاهلت الشابات الثلاث حالة البحر المضطرب , مما تسبب في غرقهن سريعا, في حين نجت الثالثة من موت محقق ونقلت إلى أحد مستشفيات المنصورة لتلقي العلاج .

وأحدث موت الفتاتين صدمة في صفوف أقربائهن وأهلي ودار سعد بعد سماع هذه الفاجعة.