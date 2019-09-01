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بشرى سارة .. قريبا افتتاح فرع لمصلحة الهجرة والجوازات في محافظة جديدة

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- سبأ
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تجري الاستعدادات والترتيبات لفتح فرع جديد لمصلحة الهجرة و الجوازات بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

وناقش وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي مع مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات المقدم معاذ المطلاعي اليوم الاحد الاستعدادات والترتيبات لتدشين وفتح المصلحة بالمحافظة .

واطلع الحاشدي على الاستعدادات لبدء العمل بالفرع ، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل موظفين الفرع في التجهيز والترتيب .

وتوجد فروع لمصلحة الهجرة والجوزات في محافظات مأرب وتعز فضلا عن عدن وجميعها تتبع الحكومة الشرعية.

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