بشرى سارة .. قريبا افتتاح فرع لمصلحة الهجرة والجوازات في محافظة جديدة

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تجري الاستعدادات والترتيبات لفتح فرع جديد لمصلحة الهجرة و الجوازات بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن).
وناقش وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي مع مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات المقدم معاذ المطلاعي اليوم الاحد الاستعدادات والترتيبات لتدشين وفتح المصلحة بالمحافظة .
واطلع الحاشدي على الاستعدادات لبدء العمل بالفرع ، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل موظفين الفرع في التجهيز والترتيب .
وتوجد فروع لمصلحة الهجرة والجوزات في محافظات مأرب وتعز فضلا عن عدن وجميعها تتبع الحكومة الشرعية.