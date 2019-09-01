بشرى سارة .. قريبا افتتاح فرع لمصلحة الهجرة والجوازات في محافظة جديدة

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- سبأ

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