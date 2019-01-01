السعودية تعلن استشهاد عدد من جنودها وتنشر اسمائهم إيران تتبادل السجناء مع دولتين خليجيتين الحزن يخيم على دار سعد بعد وقوع فاجعة لثلاث فتيات على سواحل محافظة عدن بشرى سارة .. قريبا افتتاح فرع لمصلحة الهجرة والجوازات في محافظة جديدة هذا ما قام به الجيش اليمني في جبهة مران عند اطراف سوق الملاحيظ تصريح هام للفريق الركن علي محسن صالح بحضور الأمير .. الأنظار تتجه الليلة الى الدوحة امريكا تحقق مع سعوديين آخرين في حادثة فلوريدا وتكشف معلومات عن القاتل الظهر والعصر مجانا وهناك ميزات اخرى ! .. الحوثيون يفرضون رسوما على اداء الصلاة في المسجد (صورة) مفاجأة بشأن اتصال أمير قطر بـالجزيرة لوقف هجومها على السعودية والإمارات
أتلفت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني في جبهة مران بمحافظة صعدة أمس كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرة التي خلفتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في أطراف سوق الملاحيط.
وقال رئيس المركز الإعلامي في محور مران النقيب عادل القدسي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الفرق الهندسية فككت ١٧٥٠ لغم وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيا على أطراف سوق الملاحيط.
وأوضح ان ميليشيا الحوثي قامت بزرع كميات كبيرة من الألغام المضادة للافراد المحرمة دولياً والعبوات الناسفة المستوردة والمصنوعة محلياً، مشيراً الى وجود الكثير من حقول الالغام التي مازالت الفرق الهندسية تعمل على نزعها والتي ستشكل عائق أمام المواطنين للعودة الى بيوتهم.