هذا ما قام به الجيش اليمني في جبهة مران عند اطراف سوق الملاحيظ

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أتلفت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني في جبهة مران بمحافظة صعدة أمس كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرة التي خلفتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في أطراف سوق الملاحيط.

وقال رئيس المركز الإعلامي في محور مران النقيب عادل القدسي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الفرق الهندسية فككت ١٧٥٠ لغم وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيا على أطراف سوق الملاحيط.

وأوضح ان ميليشيا الحوثي قامت بزرع كميات كبيرة من الألغام المضادة للافراد المحرمة دولياً والعبوات الناسفة المستوردة والمصنوعة محلياً، مشيراً الى وجود الكثير من حقول الالغام التي مازالت الفرق الهندسية تعمل على نزعها والتي ستشكل عائق أمام المواطنين للعودة الى بيوتهم.