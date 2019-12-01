بحضور الأمير .. الأنظار تتجه الليلة الى الدوحة

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تتجه انظار الخليجين مساء اليوم الاحد الى ملعب عبدالله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة والذي سيشهد نهائي كأس بطولة الخليج العربي الـ24 بين السعودية والبحرين.
وفازت البحرين على العراق في نصف النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة باوقاتها الاصلية والاضافية بالتعادل الايجابي 2-2 للتتأهل للمباراة النهائية.
اما السعودية فتغلبت على قطر صاحبة الارض والجمهور بهدف دون رد في مباراة طغى عليها الاسلوب التكتيكي وفرض مدرب السعودية طريقته على المباراة.
وتسعى البحرين للتتويج باللقب الخليجي لاول مرة في تاريخها بينما تأمل السعودية في اضافة لقب خليجي رابع.
المباراة تأتيكم تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة وتبث على قنوات بي ان سبورت والكأس القطريتين ، وسيحضر النهائي امير دولة قطر.